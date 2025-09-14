Destiny 2’de acil güncelleme: Portal sistemi ve ödüller düzenlendi

Popüler çevrimiçi oyun Destiny 2, oyuncu kitlesinin azalması üzerine Bungie tarafından acil bir güncelleme aldı. Şirket, TWAB (This Week at Bungie) duyurusunun ardından portal ve ödül sistemlerini iyileştirmek amacıyla bazı düzenlemeleri devreye soktu. Güncelleme ile oyuncular artık daha hızlı güçlenebilecek ve ekipman seviyelerinde iyileştirmeler görecek.

450-500 güç aralığındaki Platinum seviyesinde A+ ve A dereceleri +2 güç, B+ ve B dereceleri +1 güç verirken, C+ derecesi artık karakterin mevcut güç seviyesinde ekipman sağlıyor. 400-450 güç aralığında B dereceleri +1 güç sağlarken, C+ derecesi yine mevcut güç seviyesinde ekipman veriyor. 300-400 güç aralığındaki Silver seviyesinde C+ derecesi +1 güç sunuyor.

OYNANIŞTA KOLAYLIK VE GELECEK GÜNCELLEMELER

Güncelleme, oyuncuların skor tahminlerini tamamlamak için gereken modifikatör sayısını azalttı. Ayrıca tüm oyuncular artık Featured Gear bonusunu otomatik olarak alabiliyor. Bungie, gelecek hafta yayımlanacak daha kapsamlı bir yamada ise tüm ödüller için Prime engram şansının artacağını, 450-500 güç aralığında Prime ödüllerinin +3 güç vereceğini duyurdu.

Bunun yanında 17 Fireteam Ops görevinde ödüller ya iki katına çıkacak ya da uzun görevlerde bir artış sağlanacak. Görevlerden alınan Prime ödüllerinin “pity timer” süresi de teorik olarak 20’den 10’a düşürülecek. Avalon ve Presage görevlerinde ise zamanlayıcılar sırasıyla 35 ve 20 dakikaya çıkarılıyor.

OYUNCULARIN BEKLENTİLERİ VE OYUN GELECEĞİ

Bungie, Portal sisteminin oyunun geleceğinde kritik rol oynayacağını vurguluyor. Ancak mevcut güç artırma sistemi ve Tier yapısının oyuncuları motive etmede yetersiz kaldığı belirtiliyor. Eski silahların yeni sistem dışındaki performanslarının düşük olması da oyuncuların ilgisini çekmiyor. Uzmanlar, Bungie’nin hâlâ üzerinde çalışması gereken birçok alan olduğunu ifade ediyor.

Yeni güncellemeler, kısa vadede bazı sorunları çözüyor gibi görünse de, oyuncuların Portal’da grind yapma motivasyonunu artırmak için daha kapsamlı çözümler gerekiyor. Bungie, oyuncu kitlesini korumak ve oyunun uzun ömürlü olmasını sağlamak için sistemleri optimize etmeye devam edecek.