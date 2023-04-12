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Deutsche Bank kritik hamle. Rusya'daki teknoloji merkezlerini kapatıyor

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Rusya'da yaklaşık 1.500 kişinin çalıştığı teknoloji merkezlerini kapatmaya hazırlanıyor.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 14:02
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Deutsche Bank kritik bir hamleyle Rusya'daki teknoloji merkezlerini kapatıyor

Deutsche Bank kritik hamle. Rusya'daki teknoloji merkezlerini kapatıyor
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Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'in haberinde, Ukrayna-Rusya savaşının ardından Rusya'daki faaliyetlerini "kademeli" sonlandıracağını açıklayan Deutsche Bank'ın, bu dönemde kendisini Rus teknoloji merkezlerinden büyük ölçüde bağımsız hale getirdiği belirtildi.

Moskova ve Saint Petersburg'da bulunan söz konusu teknoloji merkezlerinin yakında kapatılacağının aktarıldığı haberde, bankanın yatırım biriminde kullandığı yazılımları geliştiren çalışanlara kıdem tazminatları verilerek bankadan ayrılmalarının teklif edildiği bildirildi.

Geçen yıl Deutsche Bank, tüm Rus çalışanlarına gönüllü olarak Berlin'de yeni kurulan teknoloji merkezine veya diğer teknoloji merkezlerine geçme imkanı tanımıştı. Bankanın Rusya'daki 1.500 çalışanının 700'den fazlası şu anda banka için Rusya dışında çalışıyor.

Öte yandan, savaş sonrası Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle birçok Alman şirketi, Rus çalışanlarını Almanya'ya yönlendirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'na göre, Mart 2022'den beri Almanya'nın yurt dışındaki diplomatik misyonları, Rus vatandaşlarına yaklaşık 9 bin 200 çalışma vizesi verdi.(AA)

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