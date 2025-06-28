Dev ayı dağcılara parmak ısırttı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tunceli’de zorlu kayalıklardan muhteşem iniş yapan bozayı dağcılara parmak ısırttı.

Tunceli’de Pülümür Vadisi'nde doğa gezisine çıkan doğa fotoğrafçıları Özgür Şahin ve Mehmet Fidan, zorlu kayalıklardan iniş yapan bir bozayıya denk geldi.

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Yanlarında bulunan dronlarla ayının son derece temkinli ve profesyonel inişini görüntüleyen ikili, muhteşem anlara tanıklık etti. Uzun uğraşlar ve dikkatli bir şekilde inişini tamamlayan bozayı daha sonra inişi tamamlamanın keyfini karda kayarak çıkardı.

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O anları kayıt altına alan Şahin ve Fidan, kentin zengin yaban hayatının korunması konusunda herkese duyarlılık çağrısında bulundu.

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