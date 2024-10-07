Dev banka asgari ücret zammında üst sınırı çizdi

2025 yılının yaklaşması ile birlikte asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacağına ilişkin öngörüler de gelmeye başladı. Zam oranı için 2024'ün son üç ayının enflasyon verileri beklenirken Deutsche Bank, Türkiye analizinde asgari ücret zammına da yer verdi.

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska, Türkiye'deki çeşitli kesimlerle yaptıkları görüşmelerin sonrasında hazırladıkları raporda enflasyon ve asgari ücret tahminlerini revize etti.

Raporda, Türkiye'de iç talebin beklenenden güçlü seyrettiği, bu durumun da enflasyondaki düşüş hızının öngörülenden yavaş olacağı konusunda şüpheler yarattığı söylendi. Diğer yandan , ekonomide sert bir iniş senaryosunun ana ihtimal olarak görülmediği vurgulandı.

Deutsche Bank, 2025 enflasyon tahminini de yüzde 23,2'den yüzde 25'e çıkartarak revize etti. Alman bankası analisteleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranlarını yüzde 47,5’e çekmek için 250 baz puanlık indirimlere başlamasını beklediklerini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ÜST SINIR YÜZDE 30

Asgari ücret artışına dair de öngörülerin bulunduğu raporda yüzde 30'un üzerindeki bir maaş artışının yavaşlayan ekonomi karşısında işletmeleri zorlayabileceği ve enflasyon beklentilerini olumsuz etkileyebileceği de belirtildi.