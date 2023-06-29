Dev banka binlerce kişiyi işten çıkartacak

Gazeteoksijen'in haberine göre, İsviçre bankası UBS'in, rakibi Credit Suisse'i kurtarmasının ardından on binlerce çalışanı işten çıkartması bekleniyor.

Reuters'a konuşan ve adının paylaşılmasını istemeyen bir kişi, UBS'in bu yılın başlarında devlet aracılığı ile gerçekleştirilen kurtarmanın ardından 120 bine ulaşan birleşik işgücünün yaklaşık yüzde 30'unu işten çıkarabileceğini söyledi. UBS ve Credit Suisse ise yorum yapmayı reddetti.

Credit Suisse'in yatırım bankası ve arka ofis dahil sadece Zürih'te en az 7 bin kişinin işten çıkarılacağı belirtildi. Bu tür planlar, UBS'nin Credit Suisse'in yurtiçi faaliyetlerini bünyesine katmak, operasyonları düzene sokmak ve bu süreçte maliyetleri düşürmek istediğini gösteriyor ki bu da bankanın yurtiçi pazar hakimiyetine ilişkin endişeleri tetikleyebilecek tartışmalı bir karar.

İsviçre'deki kurumsal bankacıların yanı sıra büyük müşteri hesaplarını denetleyen yöneticilerin de tasfiyeden daha az etkileneceği belirtiliyor.

35 BİN KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR

Uygulanması halinde, toplam işten çıkarmalar 30 bini aşacak. Bloomberg News'in haberine göre, toplam iş kaybı 35 bini de görebilir.

İsviçre Banka Çalışanları Birliği bildirilen rakamlar hakkında yorum yapmadı, ancak bankanın planlarının etkisi konusundaki endişelerini yineledi. Reuters'in yorum talebine verilen yazılı yanıtta, "Finans merkezindeki büyük değişiklikler İsviçre'nin çehresini değiştirecektir" denildi.

"3 aydan uzun bir sürenin ardından, bu tür medya haberleri nedeniyle de belirsizlik ve hayal kırıklığı artıyor" diyen dernek, UBS'i finansal piyasa istikrarını sağlayacak çözümler konusunda sosyal ortaklarıyla işbirliği yapmaya çağırdı. Birlik, daha önce UBS'den işten çıkarmaları mutlak minimumda tutmasını talep etmişti.

5 TRİLYON DOLAR VARLIĞI DENETLİYOR

Bu ayın başlarında UBS İcra Kurulu Başkanı Sergio Ermotti, Credit Suisse'in devralınmasının ardından işten çıkarmalarla ilgili acı verici kararlar konusunda uyarıda bulundu, ancak herhangi bir rakam vermedi. Reuters geçen hafta UBS'in önümüzdeki ay Credit Suisse'deki Asya yatırım bankacılığı işlerinde kesintiye gideceğini, Avustralya ve Çin'i kapsayan yatırım bankacılarında önemli bir azalma olacağını paylaşmıştı.

UBS, zor durumdaki rakibi Credit Suisse'i acil olarak devralma işlemini Haziran ayında tamamlayarak 1,6 trilyon dolarlık bilançoya sahip ve 5 trilyon dolardan fazla varlığı denetleyen bir bankacılık ve varlık yönetimi devine döndü.