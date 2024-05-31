Dev banka iflasın eşiğinde. Müşteriler paralarını apar topar çekmeye başladı

Dünya genelinde ya konkordato ya da iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Maddi imkansızlıklar bankacılık sektörü de vurdu. Dünyanın ünlü bankalarından biri olan ABD merkezli New York Community Bancorp adlı banka iflasla boğuşuyor.

Sektörün önde gelen isimlerinden biri "Banka emlak kredilerine bağlı potansiyel riskler nedeniyle büyük bir finansal zorluk içine girdi. Buna paralel olarak Moody's kredi notunu çöp seviyesine indirdi. Düzelir diye umut ediyoruz ama çok zor bir ihtimal" diye konuştu.

New York Community Bancorp'un hisseleri geçten hafta sert bir düşüşü yaşamıştı. Banka geçen yılın son çeyreğinde 252 milyon dolar zarar ettiğini kamuoyuna duyurdu. Bu açıklama sektörde büyük şok yaşanmasına neden oldu. Sektör bankanın az da olsa kar açıklayacağını tahmin ediyordu.

Banka hissedarlara yapılan üç aylık ödemenin 5 sente düşürüldüğü aktarıldı. Hisse senedi değeri yaklaşık yüzde 60 düşüş yaşayarak 27 yıl sonra en düşük seviyeye geriledi.

Bankanın iflas edebileceğini duyan müşteriler paralarını çekmek için banka şubelerine ve bankamatiklere akın etti. Banka önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bir müşteri "Banka iflas ederse paramı alamama durumum olabilir diye düşünüyorum. Şimdi paramın hepsini çekip başka bir bankaya yatıracağım. Artık yıllardır 9çalıştığım bankam iflas etmese bile güvenimi sartstı" diye konuştu.