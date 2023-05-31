Dev banka TL'nin değer kazanmasını sağlayacak formülü açıkladı. Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Rabobank Kıdemli FX Stratejisti Jane Foley, Türkiye’de seçim sonuçlarının ekonomiye etkisini ve önümüzdeki dönemde yaşanabilecekleri değerlendirdi.

Foley, “Ortodoks politikalara dönüş olacağına dair spekülasyonlar var ama bunu konuşmak için çok erken. Piyasalar cuma günü ekonomi yönetiminin nasıl olacağını görebilirse buna daha dolu şekilde tepki verebilir.

Ancak yeni döneme başlarken son birkaç yılda gördüğümüz ortodoks olmayan politikaların devam etmesi Türk lirası için bir miktar baskı oluşturuyor ve endişelere neden oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye gelmesi için neler yapılabileceğine de değinen Foley şunları kaydetti:

"Bu sabah ajanslarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mehmet Şimşek ile görüştüğüne dair bazı haberler vardı. Şimşek aslında piyasalarında dostu olarak görülebilecek bir isim ama piyasaların aslında görmek istediği şey belki de biraz daha bağımsız bir Merkez Bankası’nın varlığı.

Faiz artışlarına izin verilen, enfllasyonist baskıları azaltmak için faiz artışlarına gidebilen bir Merkez Bankası olması durumunda bu Türk lirasının değer kazanmasını sağlayabilir.”

Ancak şu anda piyasalarda altta yatan enflasyonist baskılardan ve dolar ile Euro'nun yükselişinden dolayı endişenin hakim olduğunu söyleyen Foley, TL’de sert bir değer kaybı yaşandığını ve bunun piyasaların ortodoks olmayan politikaların devamına ilişkin endişelerinin sürdüğüne işaret ettiğine dikkat çekti.