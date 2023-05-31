Dev banka TL'nin değer kazanmasını sağlayacak formülü açıkladı. Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek

Rabobank Kıdemli Stratejisti Jane Foley, seçim sonrasında ekonomiyi yönetecek ekibin büyük önem taşıdığını, daha bağımsız bir Merkez Bankası'nın TL'nin değer kazanmasını sağlayabileceğini söyledi.

Dev banka TL'nin değer kazanmasını sağlayacak formülü açıkladı. Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Rabobank Kıdemli FX Stratejisti Jane Foley, Türkiye’de seçim sonuçlarının ekonomiye etkisini ve önümüzdeki dönemde yaşanabilecekleri değerlendirdi.

Foley, “Ortodoks politikalara dönüş olacağına dair spekülasyonlar var ama bunu konuşmak için çok erken. Piyasalar cuma günü ekonomi yönetiminin nasıl olacağını görebilirse buna daha dolu şekilde tepki verebilir.

Ancak yeni döneme başlarken son birkaç yılda gördüğümüz ortodoks olmayan politikaların devam etmesi Türk lirası için bir miktar baskı oluşturuyor ve endişelere neden oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye gelmesi için neler yapılabileceğine de değinen Foley şunları kaydetti:

"Bu sabah ajanslarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mehmet Şimşek ile görüştüğüne dair bazı haberler vardı. Şimşek aslında piyasalarında dostu olarak görülebilecek bir isim ama piyasaların aslında görmek istediği şey belki de biraz daha bağımsız bir Merkez Bankası’nın varlığı.

Faiz artışlarına izin verilen, enfllasyonist baskıları azaltmak için faiz artışlarına gidebilen bir Merkez Bankası olması durumunda bu Türk lirasının değer kazanmasını sağlayabilir.”

Ancak şu anda piyasalarda altta yatan enflasyonist baskılardan ve dolar ile Euro'nun yükselişinden dolayı endişenin hakim olduğunu söyleyen Foley, TL’de sert bir değer kaybı yaşandığını ve bunun piyasaların ortodoks olmayan politikaların devamına ilişkin endişelerinin sürdüğüne işaret ettiğine dikkat çekti.

1588146616527-issizlik.jpg

Öne Çıkanlar
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Son Haberler
WhatsApp'a companion modu geliyor. Apple'ı olanlara güzel haber Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp'a companion modu geliyor. Apple'ı olanlara güzel haber
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı. Bu sene yaz hiç gelmeyecek gibi Güncel
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı. Bu sene yaz hiç gelmeyecek gibi
Ali Koç'tan flaş karar. Ali Koç'un suçu ne? Gürel Yurttaş yazdı Spor
Ali Koç'tan flaş karar. Ali Koç'un suçu ne? Gürel Yurttaş yazdı
Kaza sonrası araç alev alev yandı: 1 kişi hayatını kaybetti Güncel
Kaza sonrası araç alev alev yandı: 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına otomobille daldı Yaşam
Bursa'da kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına otomobille daldı
FBI, Biden belgesini Kongre'ye vermedi Dünya
FBI, Biden belgesini Kongre'ye vermedi