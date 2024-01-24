Dev bankadan petrol ve gaz açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Dev bankadan petrol ve gaz açıklaması
Fitch Ratings, Kızıldeniz'deki gerginlik nedeniyle petrol fiyatları Avrupa gaz fiyatlarına ilişkin öngörülerini paylaştı.

Fitch Ratings'in, Kızıldeniz'de gemi trafiğindeki aksamaların ana emtialar için jeopolitik risk priminin sürmesine sebep oluyor.

Fitch’e göre petrol üretiminde önemli bir aksama yaşanmaması veya Kızıldeniz'deki kritik petrol tedarikine yönelik saldırıların artmaması halinde, 2024'te Brent petrolün fiyatı için varil başına 80 dolar seviyesi öngörülürken, fiyatlarda güçlü bir artış beklenmediği vurgulandı.

FİTCH RATİNGS, AVRUPA GAZ FİYATLARI (TTF) İÇİN 2024'TE 12 DOLAR/MCF ÖNGÖRÜSÜNÜN DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTİYOR.

Fitch, Asya'dan yapılan ithalata bağımlı olan Avrupa kimya sektöründeki piyasa koşullarına da bağlı olarak, sektörün Kızıldeniz'den yapılan sevkiyatların gecikmesi sebebiyle yaşanan tedarik aksaklıklarından daha fazla etkilenme riski bulunduğunu ifade etti.

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