Dev baraj kurudu

Kaynak: İHA

Karaman'ın 50 yıllık içme ve tarımsal sulama suyu ihtiyacı için yapılan, 5 yıl önce yüzde 100 doluluk oranına ulaşan İbrala Barajı şimdilerde tamamen kuruma noktasına geldi.

Karaman'a 30 kilometre uzaklıktaki İbrala Barajı, 58 metre yüksekliğe ve 134 milyon metreküp kapasiteye sahip. 2012 yılında su tutmaya başlayarak hizmete açılan baraj, 2019 yılında yağışların iyi olması nedeniyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle 5 yıl içerisinde kuruma noktasına geldi. Barajın 2019'da tamamen dolarak taşması ise o tarihlerde çekilen fotoğraf karelerinde kaldı.

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Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Karaman'daki baraj ve göletlerin bir bir kuruduğunu söyledi. Mehmet Bayram, kuruma noktasına gelen 134 milyon metreküp su kapasitesine sahip İbrala Barajı yapılırken, 2050 yılına kadar tarımsal sulama ve Karaman'ın içme suyunu karşılamasıyla ilgili öngörüler olduğunu hatırlattı.

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Bayram "Ancak bugün baktığımızda barajda 1 milyon metreküpün altında su kaldığını görüyoruz. Şu an barajda kalan su tarımsal sulamada kullanılamadığı gibi içme suyuna da yetmiyor. Bölgemizin yeterince yağış almaması nedeniyle bu sıkıntılar tüm Türkiye'de olduğu gibi Karaman ve Konya Ovası'nda derinden hissedilir hale gelmiştir" dedi.

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Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram "Karaman nüfusunun neredeyse yüzde 85'i tarımdan geçimini sağlıyor. Karaman ve Konya Ovası Türkiye'yi besleyen ovalardır. Sadece barajlarda değil, yeraltı kuyularında da sıkıntılar yaşıyoruz. Şu an suyu bulunan tek barajımız Gödet Barajı kaldı. Beklenen yağışlar olmaz ise Karaman tarımını ciddi anlamda etkileyecektir” diye konuştu.

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