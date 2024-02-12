Dev dalgalar Bursa İstanbul seferini yapan deniz otobüsünü dövdü. Çığlık sesleri birbirine karıştı

İstanbul-Bursa arasından sefer yapan BUDO Deniz otobüsünde yaşanan korku dolu dakikalar bir vatandaşın kamerasın yansıdı. Eminönü-Mudanya arasında sefer yapan Deniz otobüsü şiddetli fırtına yüzünden uzunca bir süre sallandı.

Dev dalgalar ve şiddetli rüzgar deniz otobüsünü döverken, otobüsün içinde olan yolcular korku ve panikle fırtınanın geçmesini bekledi.

Dalgaların deniz otobüsünü döverken çıkardığı sesler yüzünden vatandaşların çığlıkları birbirine karıştı.

Deniz otobüsü içerisinde yer alan vatandaşlar o anları cep telefonuna kaydedip sosyal medyadan yayınladı.