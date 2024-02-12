Dev dalgalar Bursa İstanbul seferini yapan deniz otobüsünü dövdü. Çığlık sesleri birbirine karıştı

Kaynak: İHA
Dev dalgalar Bursa İstanbul seferini yapan deniz otobüsünü dövdü. Çığlık sesleri birbirine karıştı
Eminönü-Mudanya arasında sefer düzenleyen BUDO deniz otobüsü dev dalgaların arasında kaldı. Yolcuların korku dolu anları bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul-Bursa arasından sefer yapan BUDO Deniz otobüsünde yaşanan korku dolu dakikalar bir vatandaşın kamerasın yansıdı. Eminönü-Mudanya arasında sefer yapan Deniz otobüsü şiddetli fırtına yüzünden uzunca bir süre sallandı.

ekran-goruntusu-2024-02-12-132128.png

Dev dalgalar ve şiddetli rüzgar deniz otobüsünü döverken, otobüsün içinde olan yolcular korku ve panikle fırtınanın geçmesini bekledi.

ekran-goruntusu-2024-02-12-132112.png

Dalgaların deniz otobüsünü döverken çıkardığı sesler yüzünden vatandaşların çığlıkları birbirine karıştı.

ekran-goruntusu-2024-02-12-132046.png

Deniz otobüsü içerisinde yer alan vatandaşlar o anları cep telefonuna kaydedip sosyal medyadan yayınladı.

ekran-goruntusu-2024-02-12-132005.png

İlgili Haberler
Belediye Başkan adayı parayı bastı ulaşımı ücretsiz yaptı
Son Haberler
Türk Hukuk tarihindeki bir utanç döneminin şerhi / Adnan İslamoğulları Konuk Kalem
Türk Hukuk tarihindeki bir utanç döneminin şerhi / Adnan İslamoğulları
Gazze’de can kaybı 28 bin 340’a yükseldi Dünya
Gazze’de can kaybı 28 bin 340’a yükseldi
Türk turizmi 2024 yılında rekorlara imza atacak Ekonomi
Türk turizmi 2024 yılında rekorlara imza atacak
Türkiye'nin incisi ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Kilosu 300 TL'den satılıyor Sağlık
Türkiye'nin incisi ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Kilosu 300 TL'den satılıyor
Şırnak'ta terör operasyonu. 9 şüpheli yakalandı Yerel Haberler
Şırnak'ta terör operasyonu. 9 şüpheli yakalandı
Üsküdar’da ucuz yemek kuyruğu Gündem
Üsküdar’da ucuz yemek kuyruğu
Kamusal alanlarda akıllı telefon yasaklandı Dünya
Kamusal alanlarda akıllı telefon yasaklandı