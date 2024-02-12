Belediye Başkan adayı parayı bastı ulaşımı ücretsiz yaptı

Kaynak: DHA
Belediye Başkan adayı parayı bastı ulaşımı ücretsiz yaptı
Hakkari'de AKP'li Belediye Başkan adayı parayı bastırdı. 31 Mart'a kadar kentteki ulaşımı bedava yaptı.

Hakkari'nin AKP'li Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez'den ücretsiz toplu taşıma atağı. Ölmez'in vaatleri arasında yer alan ücretsiz otobüs uygulaması vaadi bulunuyordu.

Yerel seçimler için adayların çalışmaları devam ediyor. 78 bin 500 nüfusu olan Hakkari'de AKP'nin Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez, seçim bürosu açılışı sırasında verdiği 'ücretsiz ulaşım' vaadini uygulamaya soktu.

Hakkari'nin AK Parti Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez, 'ücretsiz ulaşım' vaadi kapmasında Hakkari Belediyesi'ne parasını ödeyerek 31 Mart'a kadar halka ulaşımın ücretsiz olmasını sağladı.

Kayyım tarafından yönetilen belediyeye 7,5 milyon lira yatıran Ölmez, Hakkarililere ücretsiz ulaşım imkanı sağladı. Şehir içi otobüs ve özel hat minibüslerini kullanarak kent merkezine gelen veya merkezden yaşadıkları mahalleye 31 Mart'a kadar para ödemeden gidebilecekler.

resim12.jpg

resim23.jpg

resim55566.jpg

fonono77.jpg

İlgili Haberler
Mehmet Şimşek'ten kira fiyatları açıklaması. Oran verdi
Dev dalgalar Bursa İstanbul seferini yapan deniz otobüsünü dövdü. Çığlık sesleri birbirine karıştı
Remzi Özdemir Merkez Bankası'nın kredi kartları için şok atağını açıkladı. Herkesi ilgilendiriyor yanarsınız
Son Haberler
Türk Hukuk tarihindeki bir utanç döneminin şerhi / Adnan İslamoğulları Konuk Kalem
Türk Hukuk tarihindeki bir utanç döneminin şerhi / Adnan İslamoğulları
Gazze’de can kaybı 28 bin 340’a yükseldi Dünya
Gazze’de can kaybı 28 bin 340’a yükseldi
Türk turizmi 2024 yılında rekorlara imza atacak Ekonomi
Türk turizmi 2024 yılında rekorlara imza atacak
Türkiye'nin incisi ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Kilosu 300 TL'den satılıyor Sağlık
Türkiye'nin incisi ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Kilosu 300 TL'den satılıyor
Şırnak'ta terör operasyonu. 9 şüpheli yakalandı Yerel Haberler
Şırnak'ta terör operasyonu. 9 şüpheli yakalandı
Üsküdar’da ucuz yemek kuyruğu Gündem
Üsküdar’da ucuz yemek kuyruğu
Kamusal alanlarda akıllı telefon yasaklandı Dünya
Kamusal alanlarda akıllı telefon yasaklandı