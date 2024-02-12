Belediye Başkan adayı parayı bastı ulaşımı ücretsiz yaptı

Hakkari'nin AKP'li Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez'den ücretsiz toplu taşıma atağı. Ölmez'in vaatleri arasında yer alan ücretsiz otobüs uygulaması vaadi bulunuyordu.

Yerel seçimler için adayların çalışmaları devam ediyor. 78 bin 500 nüfusu olan Hakkari'de AKP'nin Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez, seçim bürosu açılışı sırasında verdiği 'ücretsiz ulaşım' vaadini uygulamaya soktu.

Hakkari'nin AK Parti Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez, 'ücretsiz ulaşım' vaadi kapmasında Hakkari Belediyesi'ne parasını ödeyerek 31 Mart'a kadar halka ulaşımın ücretsiz olmasını sağladı.



Kayyım tarafından yönetilen belediyeye 7,5 milyon lira yatıran Ölmez, Hakkarililere ücretsiz ulaşım imkanı sağladı. Şehir içi otobüs ve özel hat minibüslerini kullanarak kent merkezine gelen veya merkezden yaşadıkları mahalleye 31 Mart'a kadar para ödemeden gidebilecekler.