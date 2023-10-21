Dev derbi öncesi olay çıktı. Çarşı affetmez diyerek paylaştılar

Süper Lig'de bu akşam saat 19.00'da Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı öncesi olay çıktı.
Dev mücadeleyi tribünden takip etmek için Tüpraş Stadyumu'ndan otobüslerle Rams Park'a ulaşan Siyah Beyazlı taraftarlar, taşlandıkları iddiasıyla otobüslerini durdurup aşağı indi.
Çevrede bulunan Galatarasaylı taraftarlarına doğru koşan Beşiktaşlı taraftarlara, polis ekipleri engel oldu.
Görüntüleri paylaşan sosyal medya hesapları, "Çarşı affetmez" ifadelerini kullandı.
İşte o görüntüler: