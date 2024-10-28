Dev derbide iki takım stadyuma hareket etti. Taraftarlar meşaleleri yaktı

Süper Lig 10. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş Rams Park’ta karşı karşıya geliyor. Dev derbi saat 20:00’da karşı karşıya gelecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki hazırlıklarını sona erdiren Galatasaray kafilesi stadyuma doğru hareket etti. Takım otobüsü hareket ettiği esnada Galatasaraylı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı.

Kafile tesislerden çıkarken meşale yakan ve tezahüratlarda bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını stadyuma uğurladı.

İKİ TAKIM OTOBÜSÜ DE STADYUMA ULAŞTI

Galatasaray kafilesi, stadyuma ulaşırken, Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket eden Beşiktaş kafilesi ise yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.