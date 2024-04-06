Dev derbinin rengi Sarı Kırmızı. Sokaklar bayram yeri

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Dev derbinin rengi Sarı Kırmızı. Sokaklar bayram yeri
Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen maçta; Roma, Lazio'yu tek golle devirdi.

İtalya Srie A'nın 31. haftası nefes kesen bir derbiye ev sahipliği yaptı. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Roma derbisinde; Roma ile Lazio karşı karşıya geldi.

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Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi konumundaki Roma 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Galibiyeti getiren tek golü 42. dakikada Gianluca Mancini kaydetti. Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik 90 dakika süre aldı.

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Bu sonuçla Roma puanını 55 yaparak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Lazio ise 46 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından Roma taraftarları büyük sevinç yayadı. Statta başlayan kulamalar, sokaklarda devam etti.

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