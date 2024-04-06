Dev derbinin rengi Sarı Kırmızı. Sokaklar bayram yeri

İtalya Srie A'nın 31. haftası nefes kesen bir derbiye ev sahipliği yaptı. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Roma derbisinde; Roma ile Lazio karşı karşıya geldi.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi konumundaki Roma 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Galibiyeti getiren tek golü 42. dakikada Gianluca Mancini kaydetti. Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla Roma puanını 55 yaparak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Lazio ise 46 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından Roma taraftarları büyük sevinç yayadı. Statta başlayan kulamalar, sokaklarda devam etti.