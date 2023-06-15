Dev fabrika 3 saat alev alev yandı. Yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangın çok sayıda itfaiye, TOMA ve arazöz araçlarının müdahalesi ile 3 saatte söndürüldü. Yangında 4 kişi dumandan etkilendi, 2 kişi de yaralandı.

Dev fabrika 3 saat alev alev yandı. Yaralılar var

İHA ve DHA'nın haberlerine göre, akşam saatlerinde Öğretmenler Mahallesi, Yeni Hal arkasındaki bir plastik fabrikasının ham madde bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler bir anda tüm fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Mersin ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Tarsus Belediyesi sulama araçları ve iş makineleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye, TOMA ve arazözler yangına müdahale etti. Adana'dan da itfaiye ve AFAD'ın desteğe geldiği yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonunda söndürüldü, soğutma çalışmaları bitti.

Yangında 2'si itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilenirken 2 kişi de ayağından yaralandı. Dumandan etkilenen ve yaralanan toplam 6 kişiye olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye sevk etti.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmasına geçildi.

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