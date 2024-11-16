Dev fabrika TMSF'nin elinde kaldı. 75 bin metrekarelik alanda kurulu

TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu), Türkiye’nin en büyük iplik fabrikalarından biri olan Güçbirliği Tekstil’i satışa çıkarma kararı almıştı.

İzmir’in Tire ilçesinde, Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde 75 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren fabrikaya, yaklaşık 526 milyon TL muhammen bedel belirlenmişti.

Satış süreci, kapalı zarf ve açık artırma yöntemleriyle gerçekleştirilecekti. Ancak, ihaleye son başvuru tarihine kadar herhangi bir teklif gelmedi.

İhaleyi düzenleyen TMSF, 12 Kasım 2024 tarihi itibariyle teklif almamış olmasının ardından ihaleyi iptal ettiğini açıkladı.

Bu gelişme, fabrikanın satışı için belirlenen tarihlerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini gösteriyor. İstanbul’daki TMSF merkezinde gerçekleştirilecek olan ihalenin iptal edilmesi, tekstil sektöründe de dikkat çekici bir durum oluşturdu.

Egeplast, Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirket olarak, konuya ilişkin Kamuya Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, Güçbirliği Tekstil A.Ş.’nin satışı için yapılacak ihalenin 13 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşeceğini belirtmişti. Ancak, TMSF’nin 12 Kasım’da son başvuru tarihine kadar herhangi bir başvuru almadığını açıklaması, bu satışın gerçekleşmeyeceği anlamına geldi.

TMSF'nin açıklamasına göre, ihale süreci, belirlenen tarihlerde hiçbir teklif alınmadığı için iptal edildi. Bu durum, özellikle sektördeki yatırımcılar ve ilgililer için önemli bir gelişme olarak değerlendirilmekte.

Bu satışın iptal edilmesi, tekstil sanayisinin durumuna dair önemli ipuçları sunuyor. Güçbirliği Tekstil gibi köklü bir fabrikanın satış sürecinde yaşanan bu aksaklık, sektörün ekonomik zorlukları ve yatırımcı ilgisinin düşük olabileceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.