Dev fast food zincirinden dev karar. Robotlarla hizmet veren restoran açtı

McDonald's, ABD'nin Teksas eyaletinde müşterilere robotla hizmet veren bir restoran açtı. Teknoloji temelli restorana gelen müşteriler kimseyle iletişime girmeden robotlara siparişini verebiliyor. Oturma alanının olmadığı restoranda müşteriler siparişini alıp götürebiliyor.

Dev fast food zincirinden dev karar. Robotlarla hizmet veren restoran açtı

Dünyaca ünlü fast food zinciri Mc Donald's, ABD'nin Teksas eyaletinde ilginç bir restoran açtı. Firma, Fort Worth şehrinde teknoloji tabanlı restoranını hizmete sundu.

SİPARİŞİ ROBOTLAR HAZIRLIYOR

Al-götür sisteminin geçerli olduğu restoranda oturma ve yemek yeme alanı bulunmuyor. Restorana gelen müşteriler, çalışanlarla iletişime geçmeden robotlara siparişini verebiliyor. Süreçlerin robotlar tarafından yürütüldüğü restoranda siparişini alan müşteriler, daha sonra işletmeden ayrılıyor.

YENİ KONSEPTİ İKİ KİŞİ HAYATA GEÇİRDİ

Bir franchise şirketinin sahibi Keith Vaneck ve Genel Müdür Rosemin Jussab yeni konsepti hayata geçirdi. Vaneck, "Rosemin 7/24 topun içinde. Markayı temsil edebilecek biri varsa, o olduğunu biliyordum. Sadece şirketi değil, aileyi de önemsiyor; her zaman yeni bir şeyler öğrenmek istiyor" dedi.

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