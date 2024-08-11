Dev firma 3. kez zehirli atık boşaltırken yakalandı. Ünlü markaya rekor ceza kesildi

Beypiliç şirketi, çevresel düzenlemeleri ihlal ettiği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün dikkatini çekti. Beyaz et üreticisi Beypiliç, Büyüksu Deresi'ne tehlikeli atıklarını üçüncü defa deşarj ettiği tespit edildi. Şirket, bu çevresel suçlarından ötürü toplam 2 milyon 320 bin Türk Lirası tutarında ceza ile karşı karşıya kaldı.

Denetim ekipleri, gün ışığında yapılan kontroller sırasında Beypiliç'in dereye bıraktığı zararlı atıkları üçüncü kez belgeledi. Bu atıkların dereyi renk değiştirecek kadar kirlettiği gözlemlendi. Beypiliç'e, bu ciddi çevre kirliliği nedeniyle rekor düzeyde bir para cezası kesildi. Ayrıca, "bilinçli olarak çevreyi kirletme" suçlamasıyla ilgili olarak savcılığa resmi şikayette bulunuldu.