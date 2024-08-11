Dev firma 3. kez zehirli atık boşaltırken yakalandı. Ünlü markaya rekor ceza kesildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dev firma 3. kez zehirli atık boşaltırken yakalandı. Ünlü markaya rekor ceza kesildi

Beypiliç firması, Büyüksu Deresi'ne gerçekleştirdiği üçüncü zehirli atık deşarjı nedeniyle 2 milyon 320 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Beypiliç şirketi, çevresel düzenlemeleri ihlal ettiği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün dikkatini çekti. Beyaz et üreticisi Beypiliç, Büyüksu Deresi'ne tehlikeli atıklarını üçüncü defa deşarj ettiği tespit edildi. Şirket, bu çevresel suçlarından ötürü toplam 2 milyon 320 bin Türk Lirası tutarında ceza ile karşı karşıya kaldı.

hqdefault.jpg

Denetim ekipleri, gün ışığında yapılan kontroller sırasında Beypiliç'in dereye bıraktığı zararlı atıkları üçüncü kez belgeledi. Bu atıkların dereyi renk değiştirecek kadar kirlettiği gözlemlendi. Beypiliç'e, bu ciddi çevre kirliliği nedeniyle rekor düzeyde bir para cezası kesildi. Ayrıca, "bilinçli olarak çevreyi kirletme" suçlamasıyla ilgili olarak savcılığa resmi şikayette bulunuldu.

İlgili Haberler
İmamoğlu'ndan 'Paris' eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok
Gram altının kaderi belli oldu. Sektörün lokomotifi kuyumcular son noktayı koydu
Ehliyetler için bir ilk yaşandı. Mahkemeden emsal karar çıktı
Mourinho Fenerbahçe'deki tek eksiği açıkladı
Türk genci “lider ülke” olmanın gururunu yaşıyor!
Süper Lig'i sallayacak Fenerbahçeli yıldızı açıkladı
Antalyaspor ve Göztepe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Fenerbahçe tek golle galip
Son Haberler
Almanya’nın 'seyahat uyarısı' yönündeki iddialar asılsız olduğu açıklandı Gündem
Almanya’nın 'seyahat uyarısı' yönündeki iddialar asılsız olduğu açıklandı
"Bir günlükler"in ölüm uçuşu başladı Yerel Haberler
"Bir günlükler"in ölüm uçuşu başladı
Türkiye ile Fransız okulları arasında kriz bitmiyor! Artık yasaklandı Gündem
Türkiye ile Fransız okulları arasında kriz bitmiyor! Artık yasaklandı
Kampa geldikleri karavan devrildi: Çift yaralandı Yerel Haberler
Kampa geldikleri karavan devrildi: Çift yaralandı
Bakan Uraloğlu canlı yayınında eleştiri yağmuruna tutuldu Gündem
Bakan Uraloğlu canlı yayınında eleştiri yağmuruna tutuldu
Buzdolabına bir parça koymak yetiyor: Bir hafta tazelik sağlıyor Yaşam
Buzdolabına bir parça koymak yetiyor: Bir hafta tazelik sağlıyor
Ucuz arsa satışı için son 9 gün kaldı. Kaçıranı büyük üzecek fırsat Ekonomi
Ucuz arsa satışı için son 9 gün kaldı. Kaçıranı büyük üzecek fırsat