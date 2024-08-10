Dev gemide şiddetli patlama

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Dev gemide şiddetli patlama

Çin’in en yoğun limanlarından biri olan Ningbo-Zhoushan’daki bir konteyner gemisinde patlama meydana geldi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Çin’in Ningbo-Zhoushan Limanı’nda Tayvanlı nakliye firmasına ait Liberya bandıralı “YM Mobility” adlı konteyner gemisinde yerel saatle 13.40 civarında şiddetli patlama meydana geldi.

Kameralara yansıyan anlarda, patlamayla birlikte gemideki kargoların dağıldığı, alev ve yoğun duman yükseldiği görüldü. Çin medyası, patlamanın 1 kilometre uzaklıktan hissedilebilen şok dalgasına yol açtığını aktardı.

Yetkililer yaptıkları açıklamada, “Şanghay'dan Orta Doğu'ya hareket eden YM MOBILITY 079W adlı gemiyle ilgili bildirim aldık. Ningbo'da, özellikle Beilun Faz 3'te aktarma sırasında bir patlama meydana geldi. Güç kaynağının bağlanmaması nedeniyle patlayan bir HMM 5.2 sınıfı tehlikeli madde soğutmalı konteyneriyle ilgili olarak gerçekleşti” denildi.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, limanda demirli olan geminin "Tehlikeli madde" taşıdığı öğrenildi.

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