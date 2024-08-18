Dev gibi boz ayıyı beslemek isterken canından olacaktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dev gibi boz ayıyı beslemek isterken canından olacaktı

Arkadaşlarıyla gittiği ormanlık alanda gördüğü büyük boz ayıya yiyecek bir şeyler vermek için araçtan inen adam önce besleme yapabildi. Ayının yavaş yavaş kendisine yaklaştığını fark edemeyen adam, reflekslerinin hızlı olması sayesinde ölümden döndü.

Arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda gezintiye çıkan bir adam, karşılaştığı büyük boz ayıya yiyecek vermek için araçtan indi. İlk başta sakin görünen ayıyı besleyebilen adam, hayvanın yavaşça kendisine yaklaştığını fark edemedi. Ancak ayı, adamın tehlikeyi sezmesiyle hızla harekete geçti. Reflekslerinin hızlı olması sayesinde son anda tehlikeden kaçmayı başaran adam, ölümden döndü. Bu tehlikeli anlar, ormanda sakin bir gün geçirme düşüncesiyle başlayan gezinin nasıl bir kabusa dönüşebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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