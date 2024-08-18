Dev gibi boz ayıyı beslemek isterken canından olacaktı

Arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda gezintiye çıkan bir adam, karşılaştığı büyük boz ayıya yiyecek vermek için araçtan indi. İlk başta sakin görünen ayıyı besleyebilen adam, hayvanın yavaşça kendisine yaklaştığını fark edemedi. Ancak ayı, adamın tehlikeyi sezmesiyle hızla harekete geçti. Reflekslerinin hızlı olması sayesinde son anda tehlikeden kaçmayı başaran adam, ölümden döndü. Bu tehlikeli anlar, ormanda sakin bir gün geçirme düşüncesiyle başlayan gezinin nasıl bir kabusa dönüşebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.