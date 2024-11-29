Dev kabağı motorlu testereyle kesebildi

Kaynak: İHA

Karabük’te geçtiğimiz aylarda Fahri Akbıyık bahçesinde yetiştirdiği 110 cm boyundaki 40 kiloluk kabağı bıçakla kesemedi. Akbıyık motorlu testere dev kabağı kesebildi.

Merkeze bağlı Melise köyündeki bahçesine kabak yetiştirmek için tohum eken Fahri Akbıyık, bahçe temizliği yaptığı sırada yaprakların altında boyu 110 santimetreyi bulan 40 kiloluk kabağı görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı.

aw339801-01.jpg

Boş zamanlarında Melise köyünde küçük çaplı tarımla uğraşan Fahri Akbıyık, merak edip görmek isteyenler için bir aydır kabağı kesmediğini belirterek, “Nihayet kabağı kestik. İlk başta normal şekilde kesmek için zorlanınca motorlu testere ile kestik. Beklentimizi karşıladı ve rengi de çok güzel" dedi.

aw339801-02.jpg

Akbıyık "Kabağın haber olması sonrası çok sayıda dostumuz bizden tohumluk çekirdek istedi. Onun için kabağın çekirdeklerini ayıklayarak tohumluk olarak dağıtacağız. Kabağın büyük kısmını da kent merkezindeki evimize yakın yerde bulunan huzurevindeki yaşlılarımıza kabak tatlısı olarak ikram edeceğiz” dedi.

aw339801-03.jpg

aw339801-04.jpg

aw339801-05.jpg

aw339801-06.jpg

Son Haberler
Arkadaşı tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi
Arkadaşı tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi
Dev güneş gözlüğü operasyonu
Dev güneş gözlüğü operasyonu
21. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı
21. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı
Sobadan çıkan yangın 3 evi küle döndürdü
Sobadan çıkan yangın 3 evi küle döndürdü
BOTAŞ'tan aralık ayında doğal gaza 'zam yok' açıklaması
BOTAŞ'tan aralık ayında doğal gaza 'zam yok' açıklaması