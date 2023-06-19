Dev kadro reytinglere yenildi. İddialı dizi final yapıyor

FOX TV ekranlarında yayımlanan ve başrollerini Şevket Çoruh, Timuçin Esen, Genco Özak, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ile Baran Can Eraslan'ın paylaştığı Tetikçinin Oğlu dizisinden kötü haber geldi.

Sezon finali yapacağı konuşulan dizi için final kararı alındı.

YENİ BİR HİKAYE Mİ YAZILACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yağız Alp Akaydın ile Emre Aybek'in yönettiği dizi için sessiz sedasız final kararı alınarak ekibe duyuruldu.

Öte yandan final yapmadan bitirilen diziyle ilgili kulislerde Timuçin Esen'siz sadece Şevket Çoruh'la devam etmesi planlanan yeni bir hikayenin yazılmasının da gündemde olduğu iddia ediliyor.

Usta oyuncu Şevket Çoruh, 16 sezon yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra Tetikçinin Oğlu ile ekranlara dönmüştü.