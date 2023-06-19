Dev kadro reytinglere yenildi. İddialı dizi final yapıyor

Başrollerini Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'un paylaştığı Tetikçinin Oğlu dizisi için final kararı alındı.

Dev kadro reytinglere yenildi. İddialı dizi final yapıyor

FOX TV ekranlarında yayımlanan ve başrollerini Şevket Çoruh, Timuçin Esen, Genco Özak, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ile Baran Can Eraslan'ın paylaştığı Tetikçinin Oğlu dizisinden kötü haber geldi.

kapak-112216.jpg

Sezon finali yapacağı konuşulan dizi için final kararı alındı.

YENİ BİR HİKAYE Mİ YAZILACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yağız Alp Akaydın ile Emre Aybek'in yönettiği dizi için sessiz sedasız final kararı alınarak ekibe duyuruldu.

112052531-ttt.jpg

Öte yandan final yapmadan bitirilen diziyle ilgili kulislerde Timuçin Esen'siz sadece Şevket Çoruh'la devam etmesi planlanan yeni bir hikayenin yazılmasının da gündemde olduğu iddia ediliyor.

Usta oyuncu Şevket Çoruh, 16 sezon yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra Tetikçinin Oğlu ile ekranlara dönmüştü.

İlgili Haberler
Ekranlarda yaprak dökümü! İddialı dizinin fişi çekildi
Tetikçinin Oğlu dizisinde Şevket Çoruh ile Timuçin Esen arasında gergin anlar yaşandığı iddia edildi
Öne Çıkanlar
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
Estetiksiz hali şoke etmişti! Melisa Döngel estetiklerini tek tek açıkladı Magazin
Estetiksiz hali şoke etmişti! Melisa Döngel estetiklerini tek tek açıkladı
Sahil Güvenlik Komutanlığından Anıtkabir'e ziyaret Güncel
Sahil Güvenlik Komutanlığından Anıtkabir'e ziyaret
Soğuk su böyle ölüme neden olabiliyor. Tatilciler dikkat Sağlık
Soğuk su böyle ölüme neden olabiliyor. Tatilciler dikkat
Zafer Arapkirli baktıkça ağladı. Eski İnönü Avrupa'da stad oldu Spor
Zafer Arapkirli baktıkça ağladı. Eski İnönü Avrupa'da stad oldu
Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı Güncel
Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
Filiz Akın'ın son haline yorum yağdı. Magazin
Filiz Akın'ın son haline yorum yağdı.
Kahramanmaraş'ta su taşkını: Tarım arazileri zarar gördü Güncel
Kahramanmaraş'ta su taşkını: Tarım arazileri zarar gördü