Dev karadeliğin en net fotoğrafı ortaya çıktı

Gökbilimciler, Samanyolu galaksimizin merkezinde yer alan süper kütleli kara deliğin şaşırtıcı yeni görüntüsünü ortaya çıkardı. Space.com internet sitesinin haberine göre, Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope-EHT), Sagittarius A* kara deliğinin net fotoğrafını paylaştı.

Astronomlar, süper kütleli bu kara deliğin polarize ışıkta görüntülenen ilk görselini elde etti. Görsel sayesinde kara deliğin etrafındaki manyetik alanlar da gözlemlenebiliyor.

Güneş'ten neredeyse 4 milyon kat kütleye sahip olan kara delik, dünyadan tam 26 bin ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Sagittarius A*, ilk kez Mayıs 2022'de fotoğraflanmıştı.

İLK KARA DELİK FOTOĞRAFI 2019'DA YAYINLANMIŞTI

İlk kara delik görseli, 2019'da EHT tarafından yayınlanmıştı. Bu kara delik, Dünya'ya 55 milyon ışık yılı uzakta olan M87 galaksisinin merkezinde bulunuyor.

Görseli elde edilen ve Güneş'ten 6,5 milyar kat daha ağır olan kara delik, Samanyolu Galaksisi'ne 54,8 milyon ışık yılı uzaktaki M87 Galaksisi'nde bulunuyor.