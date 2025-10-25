İtalya Serie A'nın 8. haftasındaki dev maçta Napoli sahasında Inter ile karşı karşıya geldi. Diego Maradona Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Süper Lig devine yeşil ışık!Hakan Çalhanoğlu'ndan Süper Lig devine yeşil ışık!Spor

33'te Napoli penaltı kazandı. Topun başına geçen Kevin De Bruyne, golü atarak takımını öne geçirdikten hemen sonra arka adelesini tuttu. Gol sevincini yaşayamayan De Bruyne gözyaşları içerisinde oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Dev maçta Hakan attı; Kevin De bruyne ağladı; Napoli kazandı - Resim : 2

HAKAN ÇALHANOĞLU PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

54. dakikada McTominay'in golü ile Napoli fark ikiye çıkardı. 59'da Inter penaltı kazandı. Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu Inter'e tek sayısını kazandırdı. 67'de sahneye Napoli'nin Nijeryalı futbolcusu Anguissa sahneye çıktı. Topu ağlara gönderen Anguissa 3-1'lik skorla takımını Serie A liderliğine taşıdı. Inter ise 18 puanlı Napoli'nin 3 puan gerisinde kaldı.