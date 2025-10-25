Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önüne geleni yıkıp geçen Galatasaray, ocak ayında büyük bir transfer bombası patlatmak için kolları sıvadı. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Hakan Çalhanoğlu inadı sürüyor.

Teknik direktör Okan Buruk, orta sahada Torreira-İlkay-Hakan üçlüsünü birlikte kullanmak istediği kaydedildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN FEDAKARLIK

Sabah'ta yer alan haberYaz döneminde alınamayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilk temas kuruldu. Inter ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan Hakan "Kulübümle anlaşın gerisi kolay" diyerek yeşil ışığı yaktı. Yönetici Abdullah Kavukcu, İtalyan devi ile görüşme yapma kararı aldı.





