Cedi kazandı: Alperen kaybetti

Doğu Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Bulls, konferansta zirve mücadelesi veren Nets'i 121-112 mağlup etti. Ev sahibi Bulls'u galibiyete, 21 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Nikola Vucevic, 22'şer sayı, 7'şer ribaunt üreten DeMar DeRozan ve Patrick Williams taşıdı.

Galibiyet serisi sona eren Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant 44 sayı, 5 asistle sahanın en skoreri oldu. Kyrie Irving'in 25 sayı, 8 asist ve Seth Curry'nin 22 sayılık katkısı da mağlubiyeti önleyemedi.

CEDİ KAZANDI ALPEREN KAYBETTİ

Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Cleveland Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı Phoenix Suns karşılaşmasını 90-88 kazandı. Peş peşe 3. galibiyetini alan Cavaliers'ta Caris LeVert 21 sayı, 6 ribaunt, Donovan Mitchell da 20 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynadı. Cedi Osman ise 12 sayı, 3 ribauntluk katkıda bulundu.



Suns cephesinde Chris Paul 25 sayı, 8 asist, Deandre Ayton 15 sayı, 18 ribauntla mücadele etti. Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün ise 119-108 kaybettikleri New Orleans Pelicans deplasmanında maçı 13 sayı, 5 asist, 4 ribauntla tamamladı.