Dev marka 3 milyonluk televizyonu satıştan kaldırdı

Düzenleme: Kaynak: Donanım Haber
Dev marka 3 milyonluk televizyonu satıştan kaldırdı
Elektronik devi LG, ilk olarak CES 2018’ta tanıtıp bir kaç yol sonra 100 bin dolara (3 milyon 220 bin) satışa sunduğu kıvrılabilir ekranlı LG Signature OLED R TV modelini satıştan kaldırdı.

Televizyonlar teknolojinin gelişmesiyle çağ atlamaya devam ediyor. Son model teknolojiler ekrandaki en ufak ayrıntıyı bile yakalamanıza neden oluyor. Bir futbol maçında topa vuran oyuncunun çimleri havaya kaldırışını izlemek seyir zevkine zirveye tırmandırıyor.

LG'nin kıvrılabilir OLED TV’ler de bunlardan sadece bir tanesi. LG, 4 yıl önce bu forma sahip LG Signature OLED R modelini satışa çıkardı. Televizyon zengin müşteriler tarafından satın alındı. Hatta zengin müşteriler yakın çevresine televizyondan memnun olduklarını ifade ettiler.

LG Signature OLED R, 65 inçlik ekran boyutuna sahipti. Bu televizyon 100 bin dolarak satıldı. Kazç kişinin satın aldığı ise LG tarafından açıklanmadı.

LG, bu yıl için LG Signature OLED T adından şeffaf ekranlı bir TV’yi satışa sunmaya hazırlanıyor. LG Signature OLED R,'nin boşalan açığını bu şekilde kapatmaya çalışacak.

LG son model teknolojisini LG Signature OLED R'den kaydırıp yeni şeffaf ekranlı TV’lerinde yaşatacak. Bu şeffaf ekranlı modeller tek sorun siyah gibi renklerin verilmesini zorlaştırıyor.

LG, bu sorunu yine teknolojiyle çözüme kavuşturuyor. Alttaki bölüme bir katman yerleştiren LG kıvrılabilir ekranlardaki sistemi uyguluyor. Katman duruma göre alçalıyor ya da yükseliyor. Böylece şeffaf televizyona dönüştürüyor.

LG, Signature OLED T modelini 2 ay içinde piyasaya sürmeyi planlıyor.

tv.jpg

Son Haberler
Camekana çarpan kuş bayıldı Gündem
Camekana çarpan kuş bayıldı
Suudi Arabistan'da ülke tarihinin ilk mayolu defilesi Magazin
Suudi Arabistan'da ülke tarihinin ilk mayolu defilesi
İstanbul'un göbeğinde böyle kaçırıldı Önce dövdüler sonra da gasp ettiler Gündem
İstanbul'un göbeğinde böyle kaçırıldı Önce dövdüler sonra da gasp ettiler
Kahramanmaraş’ta deprem Gündem
Kahramanmaraş’ta deprem
Türk yatırımcılar 2023’te kriptodan 950 milyon dolar kazandı! Ekonomi
Türk yatırımcılar 2023’te kriptodan 950 milyon dolar kazandı!
Saat 20.00'den 08.00'e kadar yasaklandı! Türkiye’de bu sahillere girişin cezası 387 bin 141 lira Ekonomi
Saat 20.00'den 08.00'e kadar yasaklandı! Türkiye’de bu sahillere girişin cezası 387 bin 141 lira
Paşinyan: Ermeni soykırımı olmadı Dünya
Paşinyan: Ermeni soykırımı olmadı