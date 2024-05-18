Dev marka 3 milyonluk televizyonu satıştan kaldırdı

Televizyonlar teknolojinin gelişmesiyle çağ atlamaya devam ediyor. Son model teknolojiler ekrandaki en ufak ayrıntıyı bile yakalamanıza neden oluyor. Bir futbol maçında topa vuran oyuncunun çimleri havaya kaldırışını izlemek seyir zevkine zirveye tırmandırıyor.

LG'nin kıvrılabilir OLED TV’ler de bunlardan sadece bir tanesi. LG, 4 yıl önce bu forma sahip LG Signature OLED R modelini satışa çıkardı. Televizyon zengin müşteriler tarafından satın alındı. Hatta zengin müşteriler yakın çevresine televizyondan memnun olduklarını ifade ettiler.

LG Signature OLED R, 65 inçlik ekran boyutuna sahipti. Bu televizyon 100 bin dolarak satıldı. Kazç kişinin satın aldığı ise LG tarafından açıklanmadı.

LG, bu yıl için LG Signature OLED T adından şeffaf ekranlı bir TV’yi satışa sunmaya hazırlanıyor. LG Signature OLED R,'nin boşalan açığını bu şekilde kapatmaya çalışacak.

LG son model teknolojisini LG Signature OLED R'den kaydırıp yeni şeffaf ekranlı TV’lerinde yaşatacak. Bu şeffaf ekranlı modeller tek sorun siyah gibi renklerin verilmesini zorlaştırıyor.

LG, bu sorunu yine teknolojiyle çözüme kavuşturuyor. Alttaki bölüme bir katman yerleştiren LG kıvrılabilir ekranlardaki sistemi uyguluyor. Katman duruma göre alçalıyor ya da yükseliyor. Böylece şeffaf televizyona dönüştürüyor.

LG, Signature OLED T modelini 2 ay içinde piyasaya sürmeyi planlıyor.