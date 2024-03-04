Dev markanın ürününde cam parçaları tespit edildi. Tüm marketlerden toplatılıyor

Kaynak: Artı49
Dev markanın ürününde cam parçaları tespit edildi. Tüm marketlerden toplatılıyor
Marketlerde satılan Kühne marka kırmızı lahana kavanozları, içinden cam parçaları çıkabileceği riski sebebiyle toplatılıyor.

Kırmızı lahana, birçok yemeğin yanına yakıştığı için pek çok evin alışveriş listesinde yer alıyor. Fakat tanınmış bir üretici şu anda bir ürünün tüketimine karşı ciddi uyarılarda bulunuyor.

CAM PARÇALARI ÇIKABİLİR

Almanya’da market alışverişi yaparken, “Kühne” marka ürünlerle sıklıkla karşılaşabilirsiniz. Kühne, çoğunlukla, soslardan şarküteri ürünlerine, sebzelere ve atıştırmalıklara kadar geniş yelpazede ürünler sunan bir markadır. Kırmızı lahana da ürün yelpazesinin bir parçası, ancak şu anda bu ürün bir geri çağırma nedeniyle etkilendi.

Geri çağırmanın sebebi olarak bazı kırmızı lahana kavanozlarında cam parçaları bulunma ihtimali gösterildi.

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GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNÜN BİLGİLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Ürün adı: Kühne kırmızı lahana 720ml kavanozda
Son tüketim tarihi: 15/12/2025
Parti no: EAN 40804002

Tüketici tarafından ürünü kullanan kişilerde, tükürük salgısında artış, mide bulantısı, kanama, nefes darlığı ve ağrı gibi semptomlar ortaya çıkarsa, derhal bir doktora danışılmalıdır.

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