Dev markaya dava açıldı! Kirli suyu doğal kaynak suyu diye satmışlar

Daha önce sattığı sularda üretim aşamasında hijyen kurallarına uymadığı ortaya çıkan ve 2 milyon Euro para cezasına çarptırılan gıda devi Nestle, bir kez daha yargılanacak.

Nestle bu kez kirli suları filtreleyip doğal su gibi sattığı iddiası ile yargılanacak.

KİRLİ SUYU DOĞAL KAYNAK SUYU DİYE SATMIŞ

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre tüketici haklarını savunan Foodwatch isimli örgüt, Nestle'nin kirli suları yasa dışı yöntemlerle filitrelediğini "doğal kaynak suyu" olarak sattığını iddia etti. Bu iddia Nestle marka su tüketen milyonlarca kişiyi rahatsız etti.

SUYA SONRADAN KARBONDİOKSİT EKLENMİŞ

Nestle'nin sadece suyu yasa dışı filtrelemekle kalmadığını, aynı zamanda “doğal karbondioksitli su” olarak satılan sulara sonradan karbondioksit eklediğini ve arseniği filtrelemek için demir sülfat kullandığını iddia eden Foodwatch, dev markaya dava açtı.

Foodwatch’in gıda ürünlerinde sahtekarlık yaptığını öne sürülen Nestle daha önce de benzer bir suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı ve 2 milyon Euro ceza ödemişti.

Foodwatch Almanya Direktörü Chris Methmann, Nestli'nin yıllık 11,8 milyar Euro kar açıklayan bir şirket olduğunu vurgulayarak ödedikleri cezanın sadece 99 dakikalık kazancına denk geldiğini bu cezanın çok düşük olduğunu ifade etti.

Yeni açılan davada, Nestle'nin yanı sıra Cristaline markasının üreticisi Sources Alma'ya da suçlamalar yöneltildi. Foodwatch, Nestle'nin diğer tüm su markaları üzerinde inceleme yapılmasını istedi.nmesini talep etti.