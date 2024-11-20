Dev market zinciri iflasla boğuşuyor. 340 şubesi 8 bine yakın çalışanı var

Almanya'da yaşayan gurbetçilerimizin tercih ettiği marketlerden biri olan Tegut'u da ekonomik kriz vurdu. 340 mağazasında toplamda 7 bin 700 kişiyi istihdam eden Tegut'un iflas ile burun buruna olduğu ortaya çıktı.

Zorlu ekonomik durumundan çıkmak için köklü değişikliklere gitmeyi planlayan Alman firma merkezde çalışan 120 çalışanını işten çıkaracak.

Mağazalarının yüzde 10’unda da çalışan değişikliğine gidecek olan firma genel müdürünü de değiştirecek.

2009 yılından beri Tegut’un genel müdürü olan ve kurucu aileden gelen Thomas Gutberlet şirkete veda edecek.

Market zincirinin ana şirketi olan Migros Zürich’ten konuya ilişkin yapılan açıklamada “Tegut çalışanlarının şirketten ayrılmak zorunda kalması çok üzücü. İşten çıkarmaları mümkün olan en sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirmek bizim için çok önemli” denildi.

Almanya genelinde 340 mağazası bulunan Tegut toplamda 7 bin 700 kişiyi istihdam ediyor. Firma 2012 yılının sonunda Migros Zürih kooperatifi tarafından satın alınmıştı.