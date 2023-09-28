Dev otomotiv markası üretimi durdurdu

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'de sistemsel hatalar sebebiyle üretimin durdurulduğu belirtildi. Söz konusu arızanın sadece Almanya'da değil, diğer ülkelerde de üretimin yapılamadığı aktarıldı.

Dev otomotiv markası üretimi durdurdu

Volkswagen’in Wolfsburg’daki genel merkezindeki bilgisayar sisteminde bir kesinti tespit edildi. Kesinti, bugün öğle saatlerinden beri devam ediyor.

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre arıza nedeniyle, şirketin Almanya’daki Wolfsburg, Emden, Zwickau ve Osnabrück’teki araç fabrikalarında üretim askıya alındı. Kassel, Braunschweig ve Salzgitter’deki parça fabrikaları da etkilendi.

ARIZA ALMANYA İLE SINIRLI DEĞİL

Şirket sözcüsü, arızanın kaynağını araştırmak için kriz masası kurulduğunu açıkladı. Siber saldırı ihtimalinin de dışlandığı belirtildi.

Arıza, yalnızca Almanya ile sınırlı değil. Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen’in diğer ülkelerdeki fabrikalarının da etkilendiği ifade ediliyor.

ALMAN BASININDAN "ÜRETİME DEVAM" AÇIKLAMASI

Alman Bild Gazetesi'nde yer alan bilgilerde ise Volkswagen Grubu'ndaki ağ sorunları çözüldü. Perşembe günü otomobil üreticisinin bir sözcüsü, "Volkswagen ağındaki BT altyapı sorunları gece boyunca çözüldü ve ağ yeniden istikrarlı bir şekilde çalışıyor" dediği yazıldı.

Şirketin etkilenen uygulamaları yeniden başlattığı ve küresel üretim ağına yeniden başlayacağı bildirildi.

Üretimin planlandığı gibi gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizen şirket sözcüsü, "Geçiş aşamasında bireysel sistemler hâlâ etkilenebilir. Kesintinin dış etkenlerden kaynaklandığına dair henüz bir işaret yok." dedi.

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