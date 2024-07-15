Dev petrol ve doğal gaz keşfi

Kuveyt'te bir petrol şirketi, büyük miktarda petrol ve gaz keşfedildiğini açıkladı. Şirket, Feyleke Adası yakınında bir sahada dev miktarda petrol ve gaz keşfedildiğini bildirdi.

Açıklamada, ilk tahminlere göre 96 kilometrelik bir sahada keşfedilen hidrokarbon rezervinin, yaklaşık 2,1 milyar varil hafif petrol ve 5,1 trilyon standart fit küp doğal gaz olduğu, bunun da 3,2 milyar varil petrole eş değer olduğu vurgulandı.

750 GÜNLÜK ÜRETİME TEKABÜL EDİYOR

OPEC verilerine göre, keşfedilen petrol rezervi, günlük yaklaşık 2,8 milyon varil petrol üreten Kuveyt'in 750 günlük üretimine tekabül ediyor.