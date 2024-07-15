Dev petrol ve doğal gaz keşfi

Kaynak: AA
Dev petrol ve doğal gaz keşfi

Kuveyt Petrol Şirketi, ülkenin doğusundaki Feyleke Adası yakınında büyük miktarda petrol ve gaz bulunduğunu duyururken, bunun 3,2 milyar varil petrole eş değer olduğunu vurguladı.

Kuveyt'te bir petrol şirketi, büyük miktarda petrol ve gaz keşfedildiğini açıkladı. Şirket, Feyleke Adası yakınında bir sahada dev miktarda petrol ve gaz keşfedildiğini bildirdi.

Açıklamada, ilk tahminlere göre 96 kilometrelik bir sahada keşfedilen hidrokarbon rezervinin, yaklaşık 2,1 milyar varil hafif petrol ve 5,1 trilyon standart fit küp doğal gaz olduğu, bunun da 3,2 milyar varil petrole eş değer olduğu vurgulandı.

750 GÜNLÜK ÜRETİME TEKABÜL EDİYOR

OPEC verilerine göre, keşfedilen petrol rezervi, günlük yaklaşık 2,8 milyon varil petrol üreten Kuveyt'in 750 günlük üretimine tekabül ediyor.

thumbs-b-c-11b6a47624d24392e168a746abbbf37b.jpg

Son Haberler
Tarsus'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti Yerel Haberler
Tarsus'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Telefonunuza bunları yaparsanız vızı vızır çalışacak Teknoloji
Telefonunuza bunları yaparsanız vızı vızır çalışacak
Şehir eşkıyaları çocuk parkını talan etti Gündem
Şehir eşkıyaları çocuk parkını talan etti
Ukrayna tahılına Moldova'dan vize çıktı Dünya
Ukrayna tahılına Moldova'dan vize çıktı
Cenaze namazına giderken canlarından oluyorlardı Gündem
Cenaze namazına giderken canlarından oluyorlardı
Bir buçuk yıl sonra açıldı Dünya
Bir buçuk yıl sonra açıldı
Kamyonet motosikletle çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
Kamyonet motosikletle çarpıştı: 1 yaralı