Dev şirket Türkiye'den çıktı. İmzalar atıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Dev şirket Türkiye'den çıktı. İmzalar atıldı

11 ülkede faaliyet gösteren ve 15 yıldır Türkiye pazarında hizmet veren sigorta şirketi NN Group Türkiye'den çıkma kararı aldı.

NN Group, Türkiye'deki faaliyetlerini Zurich Türkiye'ye satmak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

NN Hayat ve Emeklilik, Türkiye'deki emeklilik, hayat sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası operasyonlarını Zurich Türkiye'ye satma kararı aldı.

2009'dan bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren NN, bu kararın titiz bir sürecin sonunda alındığını belirtti.

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NN International Insurance CEO'su Frank Eijsink, satış kararının Türkiye'deki müşteriler, çalışanlar ve diğer paydaşlar açısından en iyi sonuçları doğuracağına inandıklarını söyledi. Ayrıca, Zurich Türkiye'nin bu satın alım ile ölçeğini ve pazar payını artırarak Türkiye'deki faaliyetlerini daha da ileriye taşıyabileceğini ifade etti.

Satış işleminin 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması ve düzenleyici kurumların ve Rekabet Kurulu'nun onaylarının alınması bekleniyor. Satışın, NN Group'un "Solvency II" oranı üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı belirtildi. NN Hayat ve Emeklilik, Türkiye'deki 180'den fazla çalışanı ve bağımsız acente ağı aracılığıyla müşterilerine hizmet sunuyor.

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