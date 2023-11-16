Dev şirkete şok suçlama. Sendikalı işçilere karşı harekete geçtiler

Japonya merkezli dev şirket Sega’ya şok suçlama geldi. Şirketin sendikalı çalışanlara karşı harekete geçtiği iddia ediliyor.

Aralarında Persona ve Yakuza gibi sevilen oyunları yapan Sega’nın ABD’deki ofisinde yönetimin sendikayı hiçe saymak için harekete geçtiği öğrenildi. Sendikanın ilettiği şikayete göre, şirket yönetimi, planlanan işten çıkarmak için sendika temsilcileri yerine doğrudan çalışanlarla toplantı yapmaya çalıştı. Sega yönetimi, farklı departmanlarda çalışan 200 kişiyi işten çıkarmayı planlarken bunların 80’inin ise sendikalı çalışanlar olduğu belirtiliyor.

Sega yönetiminin ayrıca işten çıkarılması planlanan üzerinde çalıştığı işleri Japonya ve Almanya’daki birimlere yönlendirmeyi planladığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Sendikalı çalışanların Sega’nın uygulaması ile ilgili suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Sega’nın söz konusu uygulamayı sendika ile pazarlık etmemek için yaptığı konuşuluyor. Sega yönetimi konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.