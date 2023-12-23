Eneos Holdings'ten yapılan açıklamaya göre, Başkan Saito'nun kasımda "sarhoşken bir kadına uygunsuzca sarıldığı" iddiaları gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonuçlandı.

Firma içi ihbarla farkına varılan durumun her yönüyle araştırılması için firma dışı avukatlara başvurulan soruşturmada, Saito'nun "davranışının suistimal içerdiği" tespit edildi.

Olayın, Genel Müdür Yardımcısı Yasuşi Yatabe ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Kotaro Sunaga'nın da bulunduğu bir toplantıda yaşandığı ortaya çıktı.

Saito'nun davranışı "kabul edilemez" olarak nitelendirilerek Eneos Holdings Başkanlığı görevine son verildi.

Saito'dan boşalan pozisyonu, yeni yönetici kadrosu seçilene kadar İdari Başkan Yardımcısı Miyata Tomohide doldurucak.

Ağustos 2022'de, Eneos'un o dönemki başkanı Sugimori Tsutomu da bir lokantada müşterilerle ilgilenen kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle istifa etmişti.