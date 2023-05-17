Dev şirketin iflası istendi. Türkiye’nin enerji devleri arasındaydı

Zülfikarlar Holding’e bağlı Tesla Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin iflası istendi. 280 milyon TL sermayeli şirket, Sinop ve Kastamonu’da elektrik enerjisi üretimi yapıyor.

Dev şirketin iflası istendi. Türkiye’nin enerji devleri arasındaydı

Yeniakit'in haberine göre, dev şirketler krize dayanamayarak ya iflas ediyor ya da iflası isteniyor. Zülfikarlar Holding’e bağlı Tesla Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin iflası istendi. 280 milyon TL sermayeli şirket, Sinop ve Kastamonu’da elektrik enerjisi üretimi yapıyor.

Antalya merkezli Konyaaltı İnşaat Hafriyat ve Altyapı Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., alacaklı olduğu iddiasıyla Tesla Enerji Elektrik Üretim Ticaret ve San. AŞ’ye karşı iflas talepli dava açtığı ileri sürüldü. Konuyla ilgili davanın duruşması ise 27 Eylül’de yapılacak.

İflası istenen Tesla Enerji, ağırlıklı olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren Zülfikarlar Holding’e bağlı bir şirket. Şirket, Kastamonu ve Sinop’ta, hidroelektrik santral ve rüzgâr enerjisi üretimi yapıyor.

TP Petrol Dağıtım AŞ ve Akdeniz Faktoring Hizmetleri AŞ de iflası istenen Zülfikarlar Holding’e bağlı faaliyet gösteriyor.

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