Dev şirketlerin Nisan-Haziran dönemine ait bilançoları açıklandı

Kısa bir süre öncesine kadar yüzlerce çalışanını işten çıkartan firmalardan, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın nisan-haziran döneminde elde ettiği gelir, yıllık bazda yüzde 1 azaldı, e-ticaret devi Amazon'un geliri yüzde 11 arttı.

KAYNAK: AA
Dev şirketlerin Nisan-Haziran dönemine ait bilançoları açıklandı

Apple, nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üçüncü çeyrek olarak kabul edilen ve 1 Temmuz'da sona eren 3 aylık dönem bilançosunda​​​ ​​​​Apple'ın geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalışla 81,8 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 83 milyar dolar gelir elde etmişti.

Kaydedilen azalışa rağmen piyasa beklentilerinin üstünde gelen şirket gelirinin, bu dönemde 81,7 milyar dolar olması öngörülüyordu.

Apple'ın geçen yılın aynı döneminde 19,4 milyar dolar olan net karı ise yüzde 2,5 artarak 19,9 milyar dolara çıktı. Şirketin hisse başına karı, bu dönemde 1,20 dolardan 1,26 dolara yükseldi.

APPLE REKOR HİZMET GELİRİ ELDE ETTİ

iPhone satışlarının tutarı, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azalışla 39,7 milyar dolara indi.

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 20 azalarak 5,8 milyar dolara, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 7 düşerek 6,8 milyar dolara geriledi.

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, bilanço döneminde 1 milyardan fazla ücretli abonelik sayesinde hizmet gelirlerinde tüm zamanların rekorunu kırdıklarını açıkladı.

Cook, güçlü iPhone satışları sayesinde gelişmekte olan pazarlarda sürekli güç kazandıklarını ifade etti.

AMAZON'UN GELİRİ YÜKSELDİ

ABD'li e-ticaret devi Amazon da nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Amazon'un bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 11 artarak 134,4 milyar dolara ulaştı. Şirketin net satışları, 2022'nin ikinci çeyreğinde 121,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Amazon'un net karı da ikinci çeyrekte 6,7 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar dolarlık zarar açıklamıştı.

E-ticaret devinin hisse başına net karı ise bu yılın ikinci çeyreğinde 65 sent olarak hesaplandı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde hisse başına 20 sent zarar etmişti.

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