Dev sosyal medya şirketinden çalışanları işten çıkarma hamlesi

Kaynak: AA
Dev sosyal medya şirketinden çalışanları işten çıkarma hamlesi
ABD’li sosyal medya şirketi olan Snap, küresel iş gücünü yüzde 10 azaltmaya yönelik planını duyurdu.

Snap'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna yaptığı bildirimde, şirketi yüksek öncelikleri doğrultusunda en iyi şekilde konumlandırmak ve zaman içinde büyümeyi desteklemek amacıyla ekibi yeniden yapılandırma kararı alındığı paylaşıldı.

Buna göre, şirketin küresel tam zamanlı çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10 azaltılacağı kaydedildi.

Bildirimde, kıdem tazminatı ve ilgili masraflar sebebiyle 55-75 milyon dolar arasında maliyete maruz kalınacağı, bunun 45-55 milyon dolarının da nakit olmasının beklendiği, maliyetlerin çoğunun yılın ilk çeyreğinde oluşmasının öngörüldüğü paylaşıldı.

Her ülkedeki potansiyel işten çıkarmaların yerel yasa ve gerekliliklerine göre ilerleyeceği, dolayısıyla bazı ülkelerde sürecin 2024'ün ikinci çeyreğine veya daha sonraya uzayabileceği belirtilen bildirimde, muhtemel masrafların bir dizi varsayıma tabi olduğu ve tahmin edilenden farklı tahakkuk edebileceği belirtildi.

ABD medyasında çıkan haberlerde, işten çıkarmaların şirketin 500'den fazla çalışanını etkileyeceği aktarıldı.

Ağustos 2022'de çalışanlarının yüzde 20'sinin işine son vereceğini belirten Snap, o tarihten bu yana birkaç kez işten çıkarma yapmıştı.

Şirket son olarak da geçtiğimiz yıl kasım ayında işten çıkarma gerçekleştirmişti.

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