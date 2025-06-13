Dev transfer için yeşil ışık yakıldı: Galatasaray’a müjde verildi

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Dev transfer için yeşil ışık yakıldı: Galatasaray’a müjde verildi

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmayı planladığı Sacha Boey için Bayern Münih’ten açıklama geldi. Alman kulübünün sportif direktörü Eberl, takımda sağ bek fazlalığı olduğunu dile getirdi.

Galatasaray’ın ayrılığından sonra boşluğunu dolduramadığı Sacha Boey’in yeniden kulübe katılması için Bayern Münih’ten sevindirici bir açıklama geldi.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, "Sağ bek pozisyonunda Laimer, Stanisic ve Boey var. Gerçekçi bakarsak; bu pozisyon için oldukça fazla sayıda oyuncumuz var. Boey şu anda bizim için oynayacak ama 3 sağ bek, bir kadro için lüks'' ifadelerini kullandı.

Bu gelişme üzerine iştahı kabaran Galatasaray 24 yaşındaki Fransız oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar kısa zaman içerisinde Alman ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunmayı planlıyor.

Boey, sakatlıklarla geçirdiği geçen sezonda Alman deviyle 17 maça çıkıp, 3 asist kaydetti.

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