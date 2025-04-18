Dev zincir çöküyor 100 mağazasını kapatıyor. 2 bin kişi işsiz kalacak

Almanya’nın ünlü dekorasyon zinciri Depot, ekonomik kriz nedeniyle 100 mağazasını kapatıyor. 2 bin çalışan işten çıkarılacak, şirket iflas sürecinde yeniden yapılandırma için mücadele ediyor.

Almanya’nın önde gelen dekorasyon zinciri Depot, ekonomik darboğaz nedeniyle radikal bir karar aldı. Şirket, 100 mağazasını kapatarak yaklaşık 2 bin çalışanıyla yollarını ayıracak. Gries Deco Company (GDC) bünyesinde faaliyet gösteren marka, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için yeniden yapılandırma sürecine girdi.

SÜREÇ HIZLANDI

2024’ün ilk çeyreğinde 45 şubesini kapatan Depot, nisan ve mayıs aylarında 54 mağazayı daha kapatacak. Yıl sonuna kadar en az 15 şube daha kepenk indirecek. Tasfiye satışları bazı mağazalarda başlarken, diğerlerinde kapanış duyuruları yapıldı. Şirketin Almanya’daki mağaza sayısı, kapanışların ardından 150-180’e düşecek.

YENİ YÖNETİM

Pandemi ve ekonomik krizin etkisiyle mali sıkıntıya giren Depot, Temmuz 2024’te kendi kendini yöneten bir iflas sürecine başlamıştı. Bir zamanlar 400 mağazaya ulaşan zincir, yeni kurulan GDC Deutschland GmbH bünyesine devredilecek. Şirketin yönetiminde, sahibi Christian Gries ile Tupperware Almanya’nın eski CEO’su Marco De Benedetti görev alacak.

ZORUNLU KARAR

Christian Gries, kapanış kararını “markanın hayatta kalması için zorunlu” olarak nitelendirdi. “Maliyetleri düşürüp markayı yeniden yapılandırmalıyız, bu bizim için tek çıkış yolu” diyen Gries, kapanışların devam edebileceği sinyalini verdi.

Mevcut durumda 3.300 çalışanı bulunan Depot, kapanışlarla birlikte yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkaracak. Bu durum, Almanya’daki perakende sektöründe endişe yaratırken, tüketiciler arasında da markanın geleceğine dair soru işaretleri oluşturuyor.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Depot’un yaşadığı bu kriz, Almanya’daki perakende sektörünün pandemi sonrası toparlanma sürecindeki zorluklarını gözler önüne seriyor. Şirket, yeni yapısıyla ayakta kalmayı hedeflese de, ekonomik belirsizlikler markanın geleceğini tehdit ediyor.