DEVA Lideri Babacan: Saat 16:00’da herkesi Saraçhane’ye bekliyoruz

Altılı Masa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dün verilen hapis ve siyasi yasak cezası nedeniyle bugün saat 16:00’da Saraçhane’de bir araya gelecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yurttaşları Saraçhane’ye davet etti.

Babacan, paylaşımında şunları kaydetti:

“Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı hep beraber Saraçhane’deyiz. Saat 16:00’da herkesi bekliyoruz”

NE OLDU

Ceza 3 yıldan az olduğu için Ekrem İmamoğlu hapse girmeyecek. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı. Duruşmaya taraf avukatları ve çok sayıda milletvekili de katıldı. Duruşmada Murat Ongun ve Necati Özkan tanık olarak dinlendi. Cumhuriyet savcısı bir önceki celse verdiği mütalaada 4 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak talebini yineledi Sanık avukatları mütalaaya ilişkin savunma yapmak için makul süre isteğini yerinde gören mahkeme duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor.

İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu iddia ediliyor.