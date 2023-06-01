DEVA Partili Ekmen: CHP’ye en az 4 puan getirdik

Seçimlerin ardından Millet İttifakı'ndaki partilerin ittifaka kazandırdığı oylar ve vekillikler de tartışma konusu olmaya devam ederken, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "İyi Parti'nin belli illerde listesini ayrı çıkartmadaki ısrarının Millet İttifakı'na 15-20 milletvekiline mâl olduğu tespit ediliyor. Biz bundan kaçındık" diye konuştu.

Tvnet canlı yayınına katılan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, soruları yanıtladı. Ekmen'in konuşmasından satır başları şu şekilde...

Ekmen, "Kendi logonuzla girseydiniz kaç puan alırdınız?" sorusuna "Anketlerin ortalaması 3-3.5 bandındaydı. Bu 87 seçim bölgesinde dağınıktı. D'hondt sistemli seçim sistemi kümelenmiş oyları destekler. 2 seçimdir İYİ Parti'yle Yeşil Sol Parti, geçen seçim birbirine yakın oy aldılar. İYİ Parti 43, YSP 63 milletvekili çıkarttı. Bu seçimde YSP 8.5'a düştü ama İYİ Parti yine 43, 9. küsürle YSP 60 küsür vekil çıkarttı. Niye oylar daha kümeli olduğu için. DEVA için de muhtemelen 5 ile 7 civarında bir milletvekilliğiyle karşılaşabilirdik.

Örneğin TİP'in tek başına seçime girmesinin Emek ve Özgürlük İttifakı'na 12 milletvekiline mâl olduğu söyleniyor, tespit ediliyor. İYİ Parti'nin belli illerde listesini ayrı çıkartmadaki ısrarının Millet İttifakı'na 15-20 milletvekiline mal olduğu tespit ediliyor. Biz bundan kaçındık" şeklinde yanıt verdi.

CHP'nin 2018 yılındaki 22.65'lik oy oranının 2023 seçimlerinde yüzde 3.3'lük artışla 25.35'e geldiğini belirten Ekmen, "CHP'nin oranlarından sizin payınızı çıkarttığımızda yüzde 20 mi kalıyor?" sorusuna "Evet" diyerek yanıt verdi ve "5 puanlık bir artış matematiksel olarak var. Minimum 4 puan getirdik" ifadelerini kullandı.