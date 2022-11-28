Ali Babacan havuz medyasına çıktı. Görenler kahkahayı bastı

Odatv'nin haberine göre, Halk TV'de yayınlanan "Halk Meydanı"nda Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuk edildi.

Şirin Payzın'ın sunduğu Halk Meydanı programında Ali Babacan, yüzme havuzu içinde konuşturuldu. Boşaltılan havuzun iç kısmına Ali Babacan otururken, seyirciler de merdivenlere oturdu.

Bu durum, görenlerin kahkahalar atarak gülmesine neden oldu.

ALİ BABACAN KİMDİR?

Ali Babacan, 4 Nisan 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Değirmenyolu köyü nüfusuna kayıtlı olan Babacan 1985 yılında TED Ankara Koleji'ni birincilikle bitirdi. 1989'da ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.

1990'da Fulbright bursu kazanarak, ABD'ye gitti. 1990-1992 yılları arasında ABD Chicago'da bulunan Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'da İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaştı.

1992-1994 yılları arasında, Birleşik Devletler’de finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette danışman olarak çalıştı. 1994-2002 yılları arasında Ankara'da babasının şirketinde iş hayatını sürdürdü. Siyasi hayatı boyunca çeşitli düşünce kuruluşlarının toplantılarına katıldı.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi ve MKYK üyesi oldu. 58. ve 59. hükûmetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 60. Hükümet'te ise Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği ile müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapmaktaydı.

Egemen Bağış'ın Devlet Bakanı ve Başmüzakereci konumuna getirilmesinin akabinde sadece Dışişleri Bakanı olarak bir süre görevine devam etti. 1 Mayıs 2009'da gerçekleşen kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na devretti.

1 Mayıs 2009 tarihinden sonra Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak hükümetlerde görev yaptı. 28 Ağustos 2015 tarihinde başbakan yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz'a devretti. II. Davutoğlu hükümeti döneminde başbakan danışmanlığı yaptı.

8 Temmuz 2019'da AKP'den istifa eden Ali Babacan, 9 Mart 2020'de Demokrasi ve Atılım Partisi'ni (DEVA) kurdu. Partinin 90 kişilik kurucular kurulu listesinde eski bakanlardan Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Selma Aliye Kavaf ile AKP'den istifa eden İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu gibi isimler yer aldı.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu ilk toplantısını 10 Mart 2020'de gerçekleştirdi. Toplantıda Ali Babacan oy birliği ile Genel Başkan seçildi. Çok iyi derecede İngilizce bilen Ali Babacan 1995 yılında Ülkü Zeynep Babacan ile evlendi. Çiftin 3 çocuğu bulunmaktadır.