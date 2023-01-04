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Ali Babacan'dan çok konuşulacak tarikat ve cemaat çıkışı

Ali Babacan, Teke Tek programına konuk oldu. Babacan burada yaptığı tarikat ve cemaat açıklamasıyla gündem oldu.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 00:09
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan tarikat ve cemaat açıklaması

Ali Babacan'dan çok konuşulacak tarikat ve cemaat çıkışı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HaberTürk'te gündeme dair açıklamalarda bulundu. Babacan, "Devrim kanunlarını yeniden gözden geçirmemiz lazım. Cemaat, tarikatlar yapılanabilmeli. Örgütlenebilme bir insan hakkıdır" dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Babacan’ın tarikat ve cemaatler ile ilgili açıklamaları ise sosyal medyada tepki çekti.

Cemaat, tarikat ve dini gruplara açık bir şekilde yapılanabilmeleri gerektiğini savunan Ali Babacan, şöyle konuştu:

“Biz cemaatler, tarikatlar, dini gruplar şeffaf ve açık bir şekilde dernek olarak yapılanabilsinler dedik. Şu anda yasak. Bazı ticari faaliyetler, ekonomik gereklilikler sebebiyle tüzel kişiliğe ihtiyaç duyuyorlar, dernek kuruyorlar. Niye kayıt dışı olsun ki? İnancı doğrultusunda örgütlenebilme örgütlüğü insan hakkı. Ama resmen yapabilmeliler. İbadethanelerini açabilsinler. O kanunlar gerçekten yasaklayabilmiş mi? Yeraltına inince devletin denetleme imkanı kalmıyor. Biz şeffaf olsun, açık olsun diyoruz. 

Fatih Altaylı’nın, “Peki bu Devrim Kanunlarına aykırı bir durum değil mi bu” sorusuna ise Babacan, “Devrim kanunlarının o gün için bir mantığı var ama bugünün şartlarına göre tekrar bakmamız gerekiyor” yanıtını verdi.

Babacan sözlerine şöyle devam etti:

“Vakıf ya da dernek içinde 'biz dini örgütlenmeliyiz' desinler. Vakıflara bağlansınlar. Diyanet'in iç yapılanmasının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlar 'hükümetin propagandasını dinlemek istemiyorum' diye cuma namazına gitmiyor. Bunun vebalini düşünebiliyor musunuz? Şu anda yasak olduğu için kayıt dışına gitmek zorunluluğunu hissediyorlar. Açık olsun, işlerini kurallarına uygun yapsınlar. Devlet denetlesin.”

DEVA Partisi liderinin Devrim kanunları ve cemaatler ile ilgili bu sözleri sosyal medyada geniş tepki buldu.

Babacan konuşmasının devamında Altılı Masanın Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili şunları söyledi:

"Biz masada adaylar konusunda olur ya da olmaz demiyoruz. Bize görüşlerini açıklamak isteyenleri de dinliyoruz. Altılı Masaya oturduğumuzda ise hiçbir kimse için olumlu ya da olumsuz görüş zikredilmedi. Altılı Masa mutabakata varırsa, hem seçilebilme sorunu olmaz hem de en iyi şekilde ben yaparım. Hiç sorun yok. Ama önce tabii mutabakat olmalı."

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Necmi Carlı
4.01.2023 00:51
Sayın Babacan Tc.nin Kurucusu “Ey millet! İyi biliniz ki,Türkiye Cumhuriyeti,şeyhler,dervişler,müritler, mensuplar memleketi olamaz.En doğru, en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır."Nokta.  
 
Eşref-i Mahlukat
4.01.2023 00:35
Liberal bir bakış açısı. Bireysel anlamda doğru gibi görünse de, toplumsal anlamda, ucu açık. Her tarikat maalesef kendi dinini icat etti, bu sıkıntı nasıl giderilecek.  
 
Yurttas
4.01.2023 00:34
Cemaat ve Tarikatların amaçlarını anlamadığım belli Babacan okumuş adamsin ,olayları yasadin.En guzel bir ornek ,Feto okulları dernekleri bankaları vardı sonuç? Tekrar bir düşün....  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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