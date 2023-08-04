DEVA Partisi’nde istifa depremi

DEVA Partisi'nde Kırıkkale İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile 6 ilçe başkanı istifa etti.

KAYNAK: AA
DEVA Partisi’nde istifa depremi

DEVA Partisi'nde Kırıkkale İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile 6 ilçe başkanı, görevlerinden ve partilerinden istifa ettiğini duyurdu.

İl Başkanı İsmail Oğuz Karakuş, yazılı açıklamasında, 3 yıldır DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı olarak görev yaptığını belirtti.

"EN BÜYÜK ETKEN YEREL SEÇİMLER"

Yol arkadaşlarıyla büyük emekler ve fedakarlıklarla bugüne kadar yürüttükleri DEVA Partisi Kırıkkale İl Teşkilatı'ndaki görevleri ve partilerinden istifa etme kararı aldıklarını aktaran Karakuş, şunları kaydetti:

"Aldığımız bu karardaki en büyük etken, yaklaşan yerel seçimlerle birlikte memleketimize daha iyi hizmet edebilme arzusu olmuştur. Büyük özenle hazırlamış olduğumuz il binamızı gelecek yeni yönetime devredeceğiz. Göreve gelecek yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz."

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