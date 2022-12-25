﻿DEVA Partisi'nden Ege çıkarması

DEVA Partisi’nin genel merkez yöneticileri İzmir, Aydın ve Manisa’da seçmenden destek istedi. Partinin rengini temsilen mavi yelekler giyerek saha ziyareti yapan DEVA Partililer çalışmalarını anlattı. Saha çalışmasına 50’den fazla genel merkez yöneticisi katıldı.
Üç şehirde de sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla bir dizi görüşme gerçekleştiren parti yöneticileri DEVA’nın seçimlerden sonra uygulayacağı eylem planlarını tanıttı.
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Vatandaşlara lokma dağıtan DEVA Partililer çeşitli halk toplantıları düzenledi.
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Esnafa kulak veren partililer ziyaretleri esnasında vatandaşlarla sık sık fotoğraf çektirdi.
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DEVA Partisi heyetinde genel başkan yardımcıları, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, parti kurucuları, disiplin kurulu üyeleri, birim başkan yardımcıları ve DEVA Partisi’ne yeni katılan isimler yer aldı.