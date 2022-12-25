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DEVA Partisi'nden Ege çıkarması

DEVA Partisi’nin genel merkez yöneticileri İzmir, Aydın ve Manisa’da seçmenden destek istedi. Partinin rengini temsilen mavi yelekler giyerek saha ziyareti yapan DEVA Partililer çalışmalarını anlattı. Saha çalışmasına 50’den fazla genel merkez yöneticisi katıldı.

Galeri Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 16:22
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DEVA Partisi'nden Ege çıkarması

Üç şehirde de sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla bir dizi görüşme gerçekleştiren parti yöneticileri DEVA’nın seçimlerden sonra uygulayacağı eylem planlarını tanıttı.

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DEVA Partisi'nden Ege çıkarması

Vatandaşlara lokma dağıtan DEVA Partililer çeşitli halk toplantıları düzenledi.

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DEVA Partisi'nden Ege çıkarması

Esnafa kulak veren partililer ziyaretleri esnasında vatandaşlarla sık sık fotoğraf çektirdi.

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DEVA Partisi'nden Ege çıkarması

DEVA Partisi heyetinde genel başkan yardımcıları, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, parti kurucuları, disiplin kurulu üyeleri, birim başkan yardımcıları ve DEVA Partisi’ne yeni katılan isimler yer aldı.

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DEVA Partisi'nden Ege çıkarması

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DEVA Partisi'nden Ege çıkarması

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DEVA Partisi'nden Ege çıkarması

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DEVA Partisi'nden Ege çıkarması

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DEVA Partisi'nden Ege çıkarması

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﻿DEVA Partisi'nden Ege çıkarması
﻿DEVA Partisi'nden Ege çıkarması
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