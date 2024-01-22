DEVA'dan belediye başkan adayları için etik kurallar bildirgesi

Kaynak: Haber Merkezi
DEVA'dan belediye başkan adayları için etik kurallar bildirgesi
İstanbul Milletvekili Hasan Karal, DEVA Partisi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip belediye başkan adayları için Etik Kurallar Bildirgesi hazırladıklarını dile getirdi.

İstanbul Milletvekili Hasan Karal, DEVA Partisi İstanbul 1. Bölge Aday Tespit Komisyonu olarak komisyon üyeleri İstanbul Milletvekili Elif Esen ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Gülay Göktürk'ün katılımlarıyla İstanbul İl Başkanı Ali Hakan Ağaoğlu ve Anadolu yakasında yer alan 14 ilçe başkanıyla bir araya geldi. Toplantıda komisyon üyeleri, il ve ilçe başkanlarıyla 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sürecine ilişkin istişarelerde bulundu.

Karal, DEVA Partisi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip belediye başkan adayları için Etik Kurallar Bildirgesi hazırladıklarını belirterek, “Bu ilkeler çerçevesinde şeffaf, hizmet odaklı, ortak aklı ve istişareyi ön plana çıkaran bir DEVA Belediyeciliği markası anlayışı ortaya koyacağız” dedi.

Daha önce hiçbir siyasi partinin böyle bir çalışması olmadığını vurgulayan Karal, şunları söyledi:

“Biz yayınladığımız Etik Kurallar Bildirgesi ile belediyelerin, DEVA Belediyeciliğine geçmesiyle birlikte bir farklılık yaratacağımızı, eşitlikçi, adil, şeffaf, hizmet odaklı, ortak aklı ve istişareyi ön plana çıkaran bir belediyecilik anlayışını ortaya koyacağımızı deklare ettik. Bu etik kuralların uygulanabilirliğini, başta Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın geçmişteki uygulamaları ve genel merkez yöneticilerimizin ortaya koydukları faaliyetlere baktığımızda net bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Bu ilkelerin uygulanması ve belediye başkanlarımızın başarılı olabilmeleri için kılavuzluk ve rehberlik yapacağız. Çünkü biz belediyecilikte bir marka anlayışını hakim kılmak istiyoruz. DEVA Belediyeciliği ile bir marka anlayışı getireceğimize söz veriyoruz.”

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