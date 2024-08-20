Devasa hortum kıyıya yaklaştı korku dolu anlar yaşattı

Yavuz Biçer
Devasa hortum kıyıya yaklaştı korku dolu anlar yaşattı

İtalya Apulia'daki Capo di Leuca bölgesi kıyısında meydana gelen hortum ve yıldırımlar bölge halkı tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

İtalya'nın Apulia bölgesindeki Capo di Leuca kıyılarında, doğanın etkileyici güçlerinden biri olan hortum ve yıldırımlar aynı anda gökyüzünde belirdi. Bölge sakinleri, bu görkemli doğa olayını kaçırmayarak cep telefonlarıyla kayda aldı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, hem yerel halk hem de uluslararası düzeyde büyük ilgi gördü.

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Capo di Leuca, Adriyatik ve İyonya denizlerinin buluştuğu nokta olarak bilinir ve Apulia'nın en güney ucunda yer alır. Bölgenin etkileyici doğal manzaraları, bu tür doğa olaylarıyla daha da çarpıcı hale geliyor. Meydana gelen hortum ve yıldırımlar, doğanın gücünü ve Capo di Leuca'nın dramatik güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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CAPO DI LEUCA
Capo di Leuca, İtalya’nın güneydoğusunda, Apulia bölgesinin Salento yarımadasında yer alan bir bölgedir. Bu bölge, Adriyatik ve İyonya denizlerinin kesiştiği noktada, İtalya’nın en güneydoğu ucunu oluşturur. Capo di Leuca, tarihi ve kültürel zenginlikleri, antik deniz feneri ve etkileyici kıyı manzaraları ile ünlüdür. Özellikle yaz aylarında turistlerin ilgi odağı olan bölge, doğal güzellikleriyle dikkat çeker.

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