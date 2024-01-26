Devasa yatak mobilya fuarında sergilendi

IIFF 2024 Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda yer alan Doğanlar Mobilya markalarından Lova Yatak’ın standında yenilikçi tasarımlara ve dev sürprizlere ev sahipliği yaptı.

Fuarda Lova Yatak, vücut yapısı ve uyuma alışkanlıklarına uygun seçenekler sunan ürünleri, ev kozmetiği koleksiyonunu, 2024 sonbahar&kış ev tekstili kreasyonlarını ve yeni uyku grubu ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin beğenisine sundu.

VOLEYBOLCULAR İLE UNUTULMAZ ANLAR

Lova Yatak ile voleybolcuların gerçekleştirdiği özel buluşmada keyifli anlar yaşandı. Başarılı voleybolcular Ayça Aykaç, Aslı Kalaç, Kübra Akman, İlayda Uçak, Lila Şengün, Yağmur Karaoğlu ve Hilal Kocakara, 8 metrekarelik devasa yatağı yakından inceledi.

SPORCULARA ÖZEL GELİŞTİRİLDİ

Lova Yatak, en son teknolojileri kullanarak ürettiği yatak çeşitlerinin yanı sıra, özel tasarladığı Sportive Comfort yatağını da ilk kez misafirleri ile buluşturdu. Yeni geliştirilen bu yatak, Nanobionic teknolojisi sayesinde uyku sırasında kaybedilen enerjiyi geri kazanmanıza yardımcı oluyor. Sporu yaşam tarzı olarak benimseyen ve performanslarını en üst seviyeye çıkarmak isteyen sporcular için özel olarak geliştirilip tasarlanan bu yatak, güne enerjik başlamak isteyenlerin vazgeçilmezi olacak.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ

Stantta sergilenen dev yatağı özellikle vurgulamak istediklerini belirten Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş, “Burada gördüğünüz ürünlerde yapılan tüm çalışmalar, Ar-Ge merkezimizin müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek son teknoloji teknik altyapımız ile geliştirildi. Yatak dünyasına ait tüm teknik geri dönüşleri otellerdeki konaklamalardan alabiliyoruz. Bizler de işimiz gereği çok seyahat eden insanlarız. Bu seyahatlerimiz sonucunda farklı oteller ve farklı konforlar tanıma imkanına sahip oluyoruz. Bu deneyimlerimizden yola çıkarak, en yüksek rahatlığı kullanıcılarımıza sunmak için çalıştık. Lova Yatak, bu özelliklerini ve teknolojik altyapı kabiliyetini göstermek için Türkiye’nin en büyük yatağını standına taşıyarak ziyaretçilerle buluşturdu” dedi.