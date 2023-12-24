Devasız dert olmaz atasözünün anlamı nedir?

Devasız dert olmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Her derdin, sorunun hayati bir problem olmadığı sürece bir çözümü vardır.

Kişinin umutsuzluğa kapılıp, karalar bağlamadan ya da kendini harap etmeden önce derdiyle ilgili çözüm yollarını araştırması ve ona yönelik cevapları soruşturması gerekir.

DEVASIZ DERT OLMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Devasız dert olmaz evladım, anlat ki çözüm bulalım.

Kanser teşhisi konulduğunda hiç güçten düşmedi devasız dert olmaz diyerek spor ve kemoterapiyle kanseri yendi.